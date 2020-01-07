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Bakanlık engelli ve yaşlı bakımına 'kalite standardı' getirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk imzasıyla yürürlüğe giren yönerge kapsamında, tüm bakım kuruluşları, Türkiye'ye özgü oluşturulan kalite standartlarına göre değerlendirilecek- Kuruluşların kalite açısından puanlandırılacağı uygulamayla huzurevlerinden engelli bakım merkezlerine, "Umut Evleri"nden gündüzlü yaşam merkezlerine kadar 1000'in üzerinde kuruluşun yüksek standartta hizmete geçmesi sağlanacak - Bakanlık, 515 bin 566 kişiye sunulan evde bakım hizmetlerine de kalite standardı getirmeye hazırlanıyor
 07 Ocak 2020 11:41
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Bakanlık engelli ve yaşlı bakımına 'kalite standardı' getirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yıl başlayacak uygulamayla, huzurevlerinden engelli bakım merkezlerine kadar birçok kuruluş, ilk kez Türkiye'ye özgü belirlenen kalite standartları kapsamında düzenli olarak değerlendirmeye alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk imzasıyla yürürlüğe giren "Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge" ile engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere sunulan hizmetlerde kalite çıtasını yükseltecek yeni bir dönem başladı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, akademisyenler, uzmanlar ve sahada görev yapan çalışanların katkısıyla, uluslararası örnekleri de inceleyerek yürüttüğü çalışma sonucunda bakım hizmetlerinde ilk kez Türkiye'ye özgü geliştirilen kalite standartları belirlendi.

Standartlar doğrultusunda engelli, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireylere bakım-rehabilitasyon hizmeti veren, kamu ve özel sektördeki tüm kuruluşlar, bu yıldan itibaren her yıl düzenli şekilde yerinde kalite değerlendirmesine tabi tutulacak.

Uluslararası alanda kabul gören standartlarla, kuruluşlardaki kalitenin artırılması, engelli ve yaşlılara yönelik sağlık turizmine de katkı sağlanması hedefleniyor.

- Her kuruluşun kalite puanı olacak

Resmi ve özel gündüz yaşam merkezleri, bakım merkezleri, huzurevleri ile Umut Evleri gibi kuruluşları içine alan uygulamada her kuruluşa düzenli değerlendirmeler sonucunda kalite puanlandırması yapılacak, kuruluşların engelli ve yaşlı vatandaşlar için yüksek standartlarda hizmet vermesi sağlanacak.

Bakanlığın verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla Türkiye genelinde 99'u resmi, 255'i özel engelli bakım merkezi, 153'ü resmi, 242'si özel huzurevi, 150 Umut Evi, 69 engelli gündüz yaşam merkezi, 32 Yaşlı Yaşam Evi ve 27 gündüz yaşlı yaşam merkezi olmak üzere 1027 bakım kuruluşu bulunuyor.

- Üç ay süre tanınacak

Yönergeye göre, kuruluşlar, belirlenen kalite standartları çerçevesinde 3 ay içerisinde hazırlıklarını tamamlayacak. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirmeler, bu sürenin bitiminden itibaren başlatılacak.

"Olağan değerlendirme" olarak nitelenecek ilk uygulamada alınacak kalite puanları bir sonraki döneme kadar geçerli olacak.

- Sırada "evde bakım hizmetleri" var

Bakım hizmetleri kalite standartları, ilerleyen dönemde evde bakım yardımı alan vatandaşlara da uzanacak. Halihazırda 515 bin 566 kişiye sunulan evde bakım hizmetlerinde de kalite değerlendirmeleri başlayacak.

Elektronik ve web tabanlı yazılım sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bu sistemle de bakım süreçlerinin daha sağlıklı yönetilmesine, sektörün doğru yönlendirilmesine zemin hazırlayacak.
Anadolu Ajansı
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