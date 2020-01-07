Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
|07 Ocak 2020 12:02
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.
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