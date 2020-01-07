Bolu'da FETÖ sanığı eski askerlere hapis cezası
|07 Ocak 2020 12:16
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Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 7 eski askeri personel, 1 yıl 8 ay ile 6 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Özkan Ç. ile tutuksuz sanıklar S.A, E.Ö, S.B, R.Ü. ve M.E.S. ile avukatları katılırken, S.A. duruşmada yer almadı.
Sanıklar, önceki duruşmada mahkemeye sunulan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen R.Ü, örgütle ilgili tüm bildiklerini anlattığını belirterek, berat talebinde bulundu.
Tutuksuz sanık E.Ö. de FETÖ/PDY ile hiçbir fiziki bağı olmadığını ileri sürerek, "Onlar beni sürekli ısrarla aramaya devam ettiler. Yapıyla ilgili tüm bildiklerimi samimiyetle anlattım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.
Tutuksuz sanıklar M.E.S. ile S.A da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Tutuklu sanık Özkan Ç. ise FETÖ/PDY ile hiçbir bağı olmadığını savunarak, "Bu zamana kadar terör örgütleriyle mücadele etmiş biri olarak bu suçlamayı kabul etmiyorum. Uzun süredir tutukluyum. Mahkemeden tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özkan Ç. ile tutuksuz sanık S.A'nın 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Özkan Ç'nin hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.
Tutuksuz sanık S.B'ye 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar M.E.S, R.Ü, S.A. ve E.Ö'nün, haklarında etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.
Sanıklar M.E.S, R.Ü. ve S.A. hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme heyeti, daha önceden sabıkası bulunan E.Ö'nün cezasının ise 2 yıl ertelenmesine hükmetti.
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