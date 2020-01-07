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Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı

Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı
 07 Ocak 2020 12:18
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Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı

Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkezde 33, Gerede'de ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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