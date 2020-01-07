Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı
Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı
|07 Ocak 2020 12:18
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Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkezde 33, Gerede'de ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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