Hükümlüyü yurtdışına kaçıran avukat, nüfus memuru dahil 7 gözaltı
|07 Ocak 2020 12:24
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Vergi usülsüzlüğü ve karıştığı bir cinayet nedeniyle kaldığı açık cezaevinden firar eden hükümlüye, yurt dışına kaçması için yardım ettikleri iddia edilen aralarında avukat ve nüfus müdürlüğü memurlarının da bulunduğu 12 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi usulsüzlüğü suçundan dolayı Burdur Açık Cezaevinde yattığı sırada, 2009 yılında karıştığı bir cinayetten dolayı 17 yıl hapis cezası verilen Murat Ildırar'ın, 2018 yılında cezaevinden firar edip sahte kimlik ve pasaportla Gürcistan'a kaçmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, 12 zanlının, Ildırar'a yardım ettiğini, şüphelilerden 3'ünün ise olayın ardından yurt dışına kaçtığını belirledi.
Karatay Nüfus Müdürlüğünde görevli 2 memur ile Konya Barosuna kayıtlı bir avukatın da aralarında bulunduğu 9 şüpheliden 7'si operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerden İ.T'nin, Karatay Nüfus Müdürlüğündeki 2 memur aracılığıyla yenilediği kimliğine kendi fotoğrafı yerine Ildırar'ın fotoğrafını yapıştırdığı, aynı yöntemle pasaportun da düzenlendiği tespit edildi.
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