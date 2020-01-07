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İzmir'de 'mobil taksi çağırma' dönemi başladı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık:- "Müşterilerimiz gerek çağrı merkezinden gerekse mobil uygulama üzerinden tek tuşla bulundukları konuma ya da başka bir konuma taksi çağırabilecek, rezervasyon ve kredi kartıyla ödeme yapabilecek"
 07 Ocak 2020 12:27
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İzmir'de 'mobil taksi çağırma' dönemi başladı

İzmir'de hayata geçirilen "mobil taksi çağırma sistemi" sayesinde, tek tuşla taksi çağırılabilecek, rezervasyon yaptırılabilecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Büyükşehir Belediyesince bugünden itibaren hayata geçirilen "En Taksi İzmir" cep telefonu uygulamasının tanıtım toplantısı, Kaya Termal Otel'de düzenlendi.

Burada konuşan Oda Başkanı Celil Anık, Türkiye'de ilk kez belediye otoritesi ve meslek odası kontrolünde tek merkezli yeni nesil dijital taksi sistemini İzmir'de uygulayacaklarını söyledi.

Dünyadaki taksicilik ve ulaşımla ilgili gelişmeleri takip etmeleri ve buna adapte olmaları gerektiğini vurgulayan Anık, "Teknolojinin geldiği nokta bizim de taksiciler olarak kendimizi, verdiğimiz hizmeti dönüştürmemize, daha insan odaklı, müşteri memnuniyeti odaklı bir arayışa girmemize neden oldu. Uzun süren arayışların neticesinde, dünya örneklerini inceledikten sonra, içimize sinen, herkesi memnun eden teknolojik bir çözümü ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Anık, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeni nesil dijital taksi projesinde müşterilerimiz gerek çağrı merkezinden gerekse mobil uygulama üzerinden tek tuşla bulundukları konuma ya da başka bir konuma taksi çağırabilecek, rezervasyon ve kredi kartıyla ödeme yapabilecek. Müşterilerimizin her bir taksi yolculuğu için geri bildirim verebildiği, bunların büyük veri olarak işlenip sistemde her bir şoför arkadaşımızla ilgili puanların, şikayetlerin tutulduğu şeffaf, izlenebilir, raporlanabilir, hesap verebilir bir sisteme geçiyoruz. Bu sistem sadece müşteri odaklı değil. Sistemin taksimetreye entegre çalışması nedeniyle araçlar çok daha verimli çalışacak ve taksilerin trafikte boş gezmelerinin önüne geçilecek. Bu şekilde karbon salınımı azaltılacak."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın akıllı kentleriyle rekabet etmeye çalıştıklarını belirten Soyer, "Bu bir son değil, aksine başlangıç. Bununla ilgili daha yapacağımız çok şey var. Taksilerimizi elektriklilere dönüştüreceğiz. Taksici esnafımızla kıyafetinden eğitimine, yabancı diline kadar çalışmalar yapacağız. Daha çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Soyer ve Anık, taksiye binerek uygulamayı test etti.

- "En Taksi" uygulaması

İzmir Ulaşım Merkezinde (İZUM) geçtiği testlerden tam not alan "En Taksi İzmir" uygulamasıyla birlikte, müşteriler internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek. Uygulamayı kullanan müşteriler, çağırdıkları taksinin sürücüsünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü puanlayabilme imkanına sahip olacak.

Uygulama sayesinde müşteriler gideceği mesafeye ne kadar ücret ödeyeceğini de önceden öğrenip, ödemesini kredi kartıyla yapabilecek. Uygulama kapsamında kullanıcılar, kendilerine gönderilecek aracı veto hakkına da sahip olacak.

Anadolu Ajansı
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