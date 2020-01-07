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Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı
İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda 35 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi
|07 Ocak 2020 12:36
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İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda 35 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor. İran Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde izdiham meydana geldiği belirtildi. İzdihamda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.
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