TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 7 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi
|07 Ocak 2020 12:44
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.
İhaleye 10 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.
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