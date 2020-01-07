İGA: İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, resmi twitter hesabı üzerinden bir açıklamaya yaparak, İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetlerinin planlandığı şekilde sorunsuz devam ettiğini duyurdu
|07 Ocak 2020 13:10
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, resmi twitter hesabı üzerinden bir açıklamaya yaparak, İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetlerinin planlandığı şekilde sorunsuz devam ettiğini duyurdu.
İGA İstanbul Havalimanı resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetleri planlandığı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Uçuşunuzun güncel durumu hakkında bilgi almak için hava yolu şirketinizle iletişime geçebilir ya da uçuşunuzu Istanbul Airport mobil uygulamasından takip edebilirsiniz."
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