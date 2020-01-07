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'Türkiye'nin Otomobili' Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından 32 ulusal ve uluslararası firmanın yer talebinde bulunduğu Bilişim Vadisi'nde TOGG etrafında yeni mobilite ekosistemi oluşturulacak
 07 Ocak 2020 13:29
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'Türkiye'nin Otomobili' Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı

Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olan Bilişim Vadisi'ne, ev sahipliği yaptığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından ulusal ve uluslararası firmaların ilgisi arttı.

Osmangazi Köprüsü'nün yanındaki 3 milyon metrekarelik alanda 5 etap olarak planlanan ve ilk etabında firmaların yer almaya başladığı Bilişim Vadisi, TOGG'un tüm birimleriyle birlikte buraya taşınmasının ardından dikkatleri üzerine çekti.

Bilişim Vadisi'nde aralarında TOGG'un da olduğu 74 firma, geleceğin teknolojilerine yön vermek üzere Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı 27 Aralık 2019'daki "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından dev teknoloji bölgesinde yer almak isteyen firmalar sıraya girdi.

- "Türkiye'nin 60 yıllık hayalini Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'deki Silikon Vadisi benzeri bir yapı olarak kurgulanan Bilişim Vadisi'nin ilk etabının tamamlandığını belirterek, resmi açılış töreninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı programla yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin 60 yıllık hayalini Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İbrahimcioğlu, buranın sadece Ar-Ge ofislerinden ibaret olmadığını, Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek için kurulmuş bir teknoloji üssü olduğunu söyledi.

İbrahimcioğlu, 74 Ar-Ge firmasına ev sahipliği yaptıklarını ve 800 personele istihdam sağlandığını anlatarak, "Bu sayı önümüzdeki dönemde katlanarak artacak. Firmalar genel olarak yazılım ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Burada kurulan firmalarda Silikon Vadisi'nden gelip çalışan arkadaşlarımız var. Çok farklı ülkelerden ABD'den, Japonya'dan, Malezya'dan, İngiltere'den burada çalışan personel mevcut. Bunun artması için üst düzey hedefler konulması gerekiyordu. İşte bunlardan biri de Türkiye'nin Otomobili projesi." diye konuştu.

Türkiye'de TOGG ile oluşturacakları yeni mobilite ekosistemine değinen İbrahimcioğlu, şöyle devam etti:

"Yeni mobilite ekosistemi içerisinde bize otomotivle beraber enerji sistemleri, pil teknolojileri, otonom sistemleri, bulut sistemleri, siber sistemler, 3 boyutlu baskı gibi birçok alanda hizmet edebilecek firmalar olacak. Tanıtımdan hemen sonra, 4 gün içerisinde 32 başvuru aldık. TOGG'un etrafında oluşturacağımız yeni mobilite ekosistemiyle ilgili firmalara Bilişim Vadisi'nde yer tahsis edeceğiz. Aracın 2022'de yollarda olması planlanıyor. Dolayısıyla 2 yıl içerisinde 200 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan birinci etapta devasa bir mobilite ekosistemi oluşturacağız."

İbrahimcioğlu, TOGG'da çalışanlarının canını dişine takarak ülkeye faydalı olmak için gayret sarf ettiğini vurgulayarak, "Buradan onları izleyebiliyorum. Geceleri ışıkları yanık vaziyette sabahlara kadar nöbet tutuyorlar ve projelerini yetiştirmeye çalışıyorlar. Hakikatten güçlü, iyi niyetli ve çalışkan bir ekip var. Dolayısıyla bu ekip başaracaktır, en iyisini yapacaktır. Bilişim Vadisi olarak amacımız; gerçekten geleceği yakalayacak teknolojilerin hem ulusal hem de uluslararası arenada öncüsü olmak." ifadelerini kullandı.

- "Yazılımcı sayısını 500 bine çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı programda bazı müjdeler verdiğini hatırlatan İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi bünyesinde kurulacak yazılım okulunun da bunlardan biri olduğunu kaydetti.

İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun proje yürütücüsü olduğunu belirterek, "Bu platform 500 bin yazılımcı yetiştirmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için Açık Kaynak Platformu çok büyük öneme sahip. Platform sayesinde 150 binlerde olan yazılımcı sayısını 500 bine çıkaracağız." diye konuştu.

Bilişim Vadisi'nin 1. etabında 10 bin kişinin çalışabileceği bir altyapı olduğunu aktaran İbrahimcioğlu, 2023'e kadarki hedeflerinin 10 bin kişilik istihdamı yakalamak olduğunu kaydetti.

İbrahimcioğlu, altyapıyla ilgili ulaşım konusunun da önemli bir gündem olduğunu dile getirerek, "Marmaray bağlantısı buraya geliyor. Bu vesileyle İstanbul'dan gelen personelimiz Bilişim Vadisi durağında inip burada çalışmaya devam edebilecek. Bu hat aynı zamanda Sakarya'ya da uzanan bir hat. Oradan da insanlar buraya gelebilecek." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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