WhatsApp'ta, reklam devri başlıyor

En çok kullanılan mesajlaşma ve konuşma uygulamalarından WhatsApp'ta bir dönem sona eriyor ve reklam devri başlıyor. Facebook, 2014 yılında uygulamayı satın almıştı. Yeni dönemde, 'durum' sekmesinde reklam da görünecek.

Beş yıl boyunca herhangi bir reklamın dolaşıma sokulmadığı WhatsApp bu politikasını terk ediyor ve reklama geçiş yapıyor.

Uygulama Facebook'a satılmadan iki yıl önce, kullanıcıların verilerini toplamama ve gelir amaçlı kullanmama sözü vermişti.

Facebook, bu politikayı terk ederek yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Haberlere göre, yeni güncellemeyle birlikte 'Durum' sekmesinde reklamlara yer verileceğini duyan kullanıcılar, Mark Zuckerberg'e ve Facebook'a öfkesini dile getirdi. Kullanıcılar WhatsApp'ta reklam gösterileceği takdirde platformu kullanmayacaklarını da belirtti.

WhatsApp'ın artık reklam göstermesi, sadece reklamsızlık sözünün bozulduğu anlamına gelmiyor. Platformda reklam veriliyorsa, o platform aynı zamanda kullanıcı verilerini de topluyor demektir. Bunun farkında olan kullanıcılar, 2012'de WhatsApp'ın vermiş olduğu sözün bozulmasına elbette ki büyük tepki gösterdi. Ancak Facebook çatısı altında devam eden WhatsApp ile 2012'de 'reklamsızlık ve veri toplamayan uygulama' sözü veren WhatsApp maalesef şu an aynı stratejilere sahip değil.