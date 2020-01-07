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Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı
Okulun çatısında çıkan yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü
|07 Ocak 2020 13:46
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Göksun Meslek Yüksekokulu binasında bacanın çatıya düşmesi sonucu yangın çıktı. Çatıdaki dumanı gören okul idarecileri, öğrencilere tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Bu arada, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da okula gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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