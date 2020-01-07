1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Birleşmiş Milletler gibi okul

Savaş yüzünden Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye göç ederek Trabzon'a yerleşen ailelerin çocukları aynı okulda bir araya gelerek Türkçe eğitim görüyor
 07 Ocak 2020 13:49
Yazdır
Birleşmiş Milletler gibi okul

Savaş yüzünden Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye göç ederek Trabzon'a yerleşen ailelerin çocukları aynı okulda bir araya gelerek Türkçe eğitim görüyor.

Trabzon'da bin 235'i Afgan, 666'sı Suriye, 217'si Irak, 123'ü İran ve diğer ülkelerden 326 olmak üzere toplam 2 bin 567 öğrenci eğitim görürken, bunlardan 163'ü Ortahisar ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim görüyor. Adeta Birleşmiş Milletler gibi, farklı ülkelerden gelerek Cumhuriyet Ortaokulunda bir araya gelen öğrenciler, Türkçe'yi ana dili gibi konuşmaları dikkat çekerken derslerini de Türkçe olarak görüyorlar. Okulda, savaş yüzünden Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden gelenlerin yanı sıra ailelerinin iş durumu dolayısıyla farklı ülkelerden gelen öğrencilerde eğitim görüyor.

Trabzon'a kısa sürede uyum sağladıklarını belirten öğrenciler, Trabzon'da bulunmaktan son derece memnun olduklarını ifade ederken okul müdürü Güçlü Yılmaz, yabancı öğrencilerin çoğunluğunu Afgan öğrenciler oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, "Okulumuzda yaklaşık 900 öğrenci var bu öğrencilerin 163 tanesi yabancı uyruklu. Bunların çoğunluğu Afganistan olmak üzere Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye gibi ülkelerden gelen çocuklar okulumuzda eğitim görüyor. Türkçe bilmeyenlere yönelik uyum sınıfımız var. Yabancı öğrenciler önce o sınıflarda Türkçe öğrenerek daha sonra sınıflarında eğitim görüyorlar. Aralarında zeki öğrenciler var. Türkçeyi bilmeyip zorlanan öğrencilerimiz de var. Okulumuzda önceleri Suriyeli sayısı fazla idi, şimdi de Suriyeli var ancak sayıları azaldı. Okulumuzda son 4 yıldır yabancı öğrenci sayımız artarak devam ediyor. Bunların çoğunluğu Afganistan uyruklu öğrenciler" diye konuştu.


Birleşmiş Milletler gibi okul

Türkçe'yi ana dili gibi konuşuyorlar

Trabzon öğrenim görmekten çok memnun olduklarını dile getiren öğrenciler çevreye kısa sürede uyum sağladıklarını belirtirken Türkçe'yi de ana dili gibi konuşmaları dikkat çekti.

Suriye'den gelen Enes Hajomar, hedefinin doktor olduğunu ifade ederek, "Beş yıldır Trabzon'dayım. Beşinci sınıfa gidiyorum. Suriye'den geldiğim için Türkçe hiç bilmiyordum. Çevrem ve arkadaşlarım sayesinde Türkçeyi kısa zamanda öğrenerek çevreme uyum sağladım. Trabzon çok güzel. Hedefim doktor olmak" dedi.

Afganistan'dan gelen Hanıeh Akbari de beş yıldır Trabzon'da olduğunu vurgulayarak, "Afganistan'dan geldim. Beş yıldır buradayım. Yedinci sınıftayım. Okula dördüncü sınıftan başladım. Türkçeyi kursa giderek ve arkadaşlarımın sayesinde öğrendim. Trabzon'u seviyorum, insanları iyi paylaşımcı. İlk zamanlar uyum zorluğu yaşamıştım şimdi artık alıştım. Hedefim öğretmen olmak" şeklinde konuştu.

ifadelerini kullandı.

Afganistan'dan gelen Hanıeh Akbari ise, "Afganistan'dan geldim. Beş yıldır buradayım. Yedinci sınıftayım. Okula dördüncü sınıftan başladım. Türkçeyi kursa giderek ve arkadaşlarımın sayesinde öğrendim. Trabzon'u seviyorum, insanları iyi paylaşımcı. İlk zamanlar uyum zorluğu yaşamıştım. Hedefim öğretmen olmak"dedi.

İran'dan gelen 12 yaşındaki Sohel Razmıpouy da, "İran'dan geldim. Beşinci sınıfa gidiyorum. 12 yaşındayım. İki yıldır Trabzon'dayım. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Trabzonspor'u tutuyorum. İyi bir takım rengi de güzel. Bize her yer Trabzon" diye konuştu.

Afganistan'dan gelen Rukiye Mirzgi, "Afganistan'dan geldim. Dört yıldan beri Trabzon'dayım. Beşinci sınıfa gidiyorum. İlk geldiğimde uyum zorluğu yaşamıştım, şimdi çok arkadaşlarım oldu. Türkçe'yi de öğrendim. Hedefim bilim adamı olmak" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor
07 Ocak 2020 11:57		 Okulun rögarı taştı, derslere ara verildi
06 Ocak 2020 17:46
2.5 milyon çocuğa 8 milyarlık destek
06 Ocak 2020 10:11		 Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu
05 Ocak 2020 18:09
Okullarında yaptılar, yalnız yaşayan yaşlılara dağıttılar
05 Ocak 2020 12:58		 Üniversite öğrencileri, çocukları tiyatro ile tanıştırıyor
04 Ocak 2020 20:37
Liseli gençler sesi yazıya çeviren gözlük yaptı
04 Ocak 2020 16:46		 Deterjan fabrikası gibi meslek lisesi
04 Ocak 2020 16:41
Ankara'nın yeni bir 'üniversite hastanesi' oldu
03 Ocak 2020 20:02		 İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane protestosu sürüyor
03 Ocak 2020 16:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - Özel eğitim meslek okulunda hedefe ulaşıldı14:19 - General Süleymani'nin cenaze töreni ertelendi14:16 - Anadolu Adliyesi'nde Seri Muhakeme Bürosu dosya kabulüne başladı14:11 - 2 kişi çatı altında kalmaktan böyle kurtuldu14:07 - Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı14:03 - Cumhurbaşkanlığı, mal bildirim sistemini bugünlerde kurmalı!14:02 - Mersin Valisi'nden sağanak açıklaması: Korkulacak bir durum yok14:00 - Tekirdağ'da askeri araç devrildi13:54 - Hava yolunu kullanan yolcu sayısı 209 milyonu geçti13:50 - 2019'un en popüler TV kanalları ve dizileri belli oldu!
13:49 - Birleşmiş Milletler gibi okul13:46 - Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı13:43 - WhatsApp'ta, reklam devri başlıyor13:39 - Kamuda görevli iki doktorun da olduğu 9 kişiye FETÖ gözaltısı13:29 - 'Türkiye'nin Otomobili' Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı13:25 - Menderes iki kez asılmış13:19 - Terör örgütlerine gidecek 72 bin ilaç yakalandı: 2 gözaltı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
Araç alım satımında yeni düzenleme geliyor
FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahve çekirdeği 2
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 3
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 1
gece gölgenin rahatına bak 1
Avustralyadaki yanginlar 2
Kaçak CEO Carlos Ghosn 2
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 5
marcelo saracchi 1
yazabilmek 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam