2019'un en popüler TV kanalları ve dizileri belli oldu!

Yeni nesi dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, 1 Ocak 2019 - 15 Aralık 2019 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2019 yılı içerisinde YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter gibi dijital mecralarda yapılan tüm paylaşımlar içerisinde en çok konuşulan TV kanallarının ve dizilerin sosyal medya hesaplarının takipçi değişimini inceledi.

En çok takip edilen kanal: ATV

TV kanalı, diziler, programlar ve haber kuşaklarının YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook'ta 15 Aralık itibarıyla güncel abone sayılarına göre sosyal medya şampiyonu 33 milyonun üzerinde takipçi sayısıyla ATV oldu. Raporda ATV'nin sosyal medyadaki takipçi sayısının, en yakın rakibinden 7,3 milyon daha fazla olduğu ortaya konuldu.

Yıl boyunca kazanılan takipçi sayısının da incelendiği analizde, 2019 boyunca sosyal medya hesaplarında en çok takipçi kazanan TV kanalının da ATV olduğu belirlendi. ATV'yi 1 milyon 640 binin üzerinde artış ile Kanal D takip etti. Kanal D'nin Twitter hesabındaki artışla öne geçme sebebi incelendiğinde büyük ölçüde "Çok Güzel Hareketler Bunlar" kaynaklı olduğu görüldü. TRT 1'in Twitter takipçi sayısının artışında ise Diriliş Ertuğrul'un (1.4 milyon) payı büyük oldu.

Yılın en iyi sosyal medya çıkışı yapan dizisi: Hercai

2019 Mart ayında yayına başlayan Hercai, 2,5 milyona yakın YouTube ve 2 milyona yakın Instagram abonesiyle 2019'da sosyal medyanın en güçlü dizisi olarak, en yakın rakibinin 3 katı abone sayısına ulaştı. Analize göre, yeni diziler arasında en iyi çıkışı Hercai dizisi yaptı. Hercai aynı zamanda YouTube'da geçtiğimiz yıl en çok abone olunan dizi kanalı olarak, 2 milyonu aşkın abone sayısıyla en yakın rakibinin iki katından fazla takipçiye sahip oldu.

En çok izlenen içerik: Hercai 1. Bölüm

YouTube'da 2019 yılı boyunca en çok izlenen dizi/program içeriği, 24 milyonun üzerinde sayıyla ATV yapımı Hercai'nin ilk bölümü oldu. Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler 2, Hercai'yi takip etti.

En Çok Konuşulan Kanal ATV En Çok Konuşulan Dizi Hercai

Hercai 2019'da Sosyal medyada en çok konuşulan dizi oldu. En çok konuşulan kanal ise ATV'dir.

2019 Ocak ayından itibaren hepimizi televizyon başına toplayan kanallardan en çok konuşulanı ATV olmuştur. İkinci sırada Star ve üçüncü sırada Fox gelmektedir. Hercai dizisi, oyuncu kadrosu ve sürükleyici bölümleriyle hakkında en çok paylaşım yapılan dizi olurken, Sen Anlat Karadeniz yıla damga vuran ve çok konuşulan senaryosu ile ikinci sırada yer almıştır.

Adba Analytics kimdir?

Adba Analytics, big data içerisinde veri analiz konularında Türkiye'nin en etkili yeni nesil dijital medya araştırma şirketidir. 1.5 trilyondan fazla paylaşım içeren dünyanın en büyük veri kütüphanesi ile Adba Analytics, yüzlerce marka ve ajansa stratejik iş kararlarında dijital veriden kazanılan içgörüler ile çözümler sunmaktadır.