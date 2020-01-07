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Hava yolunu kullanan yolcu sayısı 209 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 209 milyon 92 bin 548 oldu
 07 Ocak 2020 13:54
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Hava yolunu kullanan yolcu sayısı 209 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl direkt transit yolcularla 209 milyon 92 bin 548 yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2019 yılı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Geçen yılın aralık ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 62 bin 442, dış hatlarda ise 43 bin 890 olduğunu ifade eden Turhan, hizmet verilen toplam uçak trafiğinin ise üst geçişlerle 144 bin 724'e ulaştığını bildirdi.

Söz konusu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 298 bin 489, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 164 bin 431 olduğunu anlatan Turhan, "Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 13 milyon 474 bin 156 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de aralık ayı itibarıyla iç hatlarda 56 bin 132 ton, dış hatlarda 221 bin 36 ton olmak üzere toplam 277 bin 168 tona ulaştı." diye konuştu.

Turhan, 2019 yılı ocak-aralık dönemi gerçekleşmelerine göre ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 839 bin 850, dış hatlarda 713 bin 651 olduğunu dile getirerek, geçen yol üst geçişlerle toplam 2 milyon 30 bin 291 uçağa hizmet verildiğini söyledi.

Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiğinin 100 milyon 140 bin 814, dış hat yolcu trafiğinin 108 milyon 692 bin 517 olduğunu bildiren Turhan, "Geçen yıl direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 209 milyon 92 bin 548 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Turhan, söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin de iç hatlarda 819 bin 540 ton, dış hatlarda 2 milyon 616 bin 883 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 436 bin 423 tona ulaştığını anlattı.

- "Büyük göçün ardından 52,3 milyon yolcuya hizmet verildi"

İstanbul Havalimanında aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 215, dış hatlarda 26 bin 421 olmak üzere toplamda 34 bin 636 olduğunu ifade eden Turhan, "Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 203 bin 327, dış hatlarda 4 milyon 76 bin 924 olmak üzere toplamda 5 milyon 280 bin 251 olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk üç ayında İstanbul Havalimanı'ndan 2 bin 630 uçak ve 327 bin 169 yolcu trafiğinin gerçekleştirdiğini anlatan Turhan, "İstanbul Havalimanı'nda 'Büyük Göç'ün gerçekleştiği nisandan aralık sonuna kadar 327 bin 799 uçak trafiği olurken, 52 milyon 259 bin 826 yolcuya hizmet verildi." ifadelerini kullandı.

Turhan, genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise 2019'da 138 bin 239 uçak trafiği olduğunu belirtti. Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın nisan ayının ilk haftasına kadar geçen sürede ise 16 milyon 72 bin 534 yolcuya hizmet sunulduğuna dikkati çeken Turhan, "Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 468 bin 38 uçak trafiği gerçekleşti. 68 milyon 650 bin 542 yolcuya hizmet verildi." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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