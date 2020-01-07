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Tekirdağ'da askeri araç devrildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri araç devrildi.
|07 Ocak 2020 14:00
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri araç devrildi.
İlçeye bağlı Ferhadanlı Mahallesi Beşiktepe mevkiinde kışladan çıkan bir askeri araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen araçtaki askerler, kazayı yara almadan atlattı.
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