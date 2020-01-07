1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mersin Valisi'nden sağanak açıklaması: Korkulacak bir durum yok

Mersin Valisi Ali İhsan Su: Meteorolojiden aldığımız bilgiyle ilimizde değişik bölgelere metrekareye 100-165 kilogram yağış düştü. Bu yağış 24 saat içerisinde düşen miktardır
 07 Ocak 2020 14:02
Yazdır
Mersin Valisi'nden sağanak açıklaması: Korkulacak bir durum yok

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentteki sağanak ve fırtına nedeniyle korkulacak bir durumun olmadığını bildirdi.

Su, Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde yaptığı açıklamada, kentte yoğun yağışın olacağı yönünde gelen bilgilerden sonra kriz masası oluşturduklarını belirtti.

İlgili kuruluşlarla tedbirlerin alındığını dile getiren Su, şöyle devam etti:

"Tarsus ve Erdemli'de su basabilecek, hayati tehlike olabilecek yerleri tahliye ettik. Oradaki vatandaşlarımızı daha güvenli yerde misafir ettik. Yeme, içme ve barınma işlerini hallettik. Dün akşam 21.00'den sonra yağış hızını artırdı. Meteorolojiden aldığımız bilgiyle ilimizde değişik bölgelere metrekareye 100-165 kilogram yağış düştü. Bu yağış 24 saat içerisinde düşen miktardır. Çok büyük sıkıntı olmadan şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yağışların 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını anımsatan Su, onun dışında herhangi bir can güvenliği sıkıntısının bulunmadığını ifade etti.

- " Şu anda acil bir durum görünmüyor"

Vali Su, ekiplerin çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "İnanıyorum herhangi sıkıntı olmadan bitmiş olacak. Ekiplerimiz sahada. Kriz merkezinde denetlemelerimiz devam ediyor. İhtiyaç olan yerlerde gerekli çalışmalar yapılıyor. Ümit ediyorum bir sıkıntı olmadan bu yağışı atlatmış olacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Yağışlar ne zamana kadar sürecek ve bu çerçevede okullar tatil edilecek mi?" sorusuna karşılık Su, akşama doğru yağışların hızını keseceğini ve yarın sabaha kadar normal olacağını dile getirdi.

Sıkıntılı zamanın 21.00 ile 06.00 arasında olduğunu anlatan Su, şunları kaydetti:

"Korkulacak bir durum yok. Yağış akşama doğru daha da yavaşlayacak. Ertesi gün sabaha kadar aralıklarla devam edecek. Şu anda acil bir durum görünmüyor. Kar olan bazı ilçelerimizde okullarımızı tatil ettik. Şehir merkezimizde yollar ve trafik açık. Sıkıntı yok. Mersin çok yağış alan bir ilimiz. Her yağışta okulları tatil edersek çocuklarımız ne zaman eğitim öğretim görecek? Şu anda eğitim öğretim devam ediyor. Çok sıkıntılı bir durum olursa zaten gereğini yapıyoruz. Genelde bu durum kısa sürede hızlı yağışlarda sıkıntı olabiliyor. Bu yağış rejimi 24 saate yayılmış durumda. Bazı evlerde su baskını var. Yollardaki su birikintileri onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda 2 can kaybı dışında kaybımız yok, kaybolan vatandaşımız da yok."

Mersin'de aşırı yağış 2 can aldı Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
06 Ocak 2020 23:10		 Ankara'da eğitime ara verilecek mi? Vali'den açıklama
06 Ocak 2020 23:04
İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar
06 Ocak 2020 21:41		 Konya'da karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
06 Ocak 2020 20:13
Ulaşıma kar engeli! Zincirsiz geçişlere izin verilmiyor
06 Ocak 2020 19:58		 İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti
06 Ocak 2020 19:53
BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
06 Ocak 2020 19:15		 Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kaldı
06 Ocak 2020 18:41
Rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı
06 Ocak 2020 17:17		 Başkan, makam aracını bıraktı, belediyeye tahsis etti
06 Ocak 2020 17:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - Özel eğitim meslek okulunda hedefe ulaşıldı14:19 - General Süleymani'nin cenaze töreni ertelendi14:16 - Anadolu Adliyesi'nde Seri Muhakeme Bürosu dosya kabulüne başladı14:11 - 2 kişi çatı altında kalmaktan böyle kurtuldu14:07 - Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı14:03 - Cumhurbaşkanlığı, mal bildirim sistemini bugünlerde kurmalı!14:02 - Mersin Valisi'nden sağanak açıklaması: Korkulacak bir durum yok14:00 - Tekirdağ'da askeri araç devrildi13:54 - Hava yolunu kullanan yolcu sayısı 209 milyonu geçti13:50 - 2019'un en popüler TV kanalları ve dizileri belli oldu!
13:49 - Birleşmiş Milletler gibi okul13:46 - Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı13:43 - WhatsApp'ta, reklam devri başlıyor13:39 - Kamuda görevli iki doktorun da olduğu 9 kişiye FETÖ gözaltısı13:29 - 'Türkiye'nin Otomobili' Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı13:25 - Menderes iki kez asılmış13:19 - Terör örgütlerine gidecek 72 bin ilaç yakalandı: 2 gözaltı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
Araç alım satımında yeni düzenleme geliyor
FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 3
Yakıt Parası 2
gece gölgenin rahatına bak 1
müze 2
geçen ayın enleri 4
Kral Şakir 6
Sibel ünli 4
Hastanelerde edep,adap ve inanca uygun giyinme 4
ahmet hakan 1
haftada 4 gün 6 saat mesai 6
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam