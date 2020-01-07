Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı
|07 Ocak 2020 14:07
|Yazdır
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan öğretmenler belediye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri, Porga Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan kara yolunda içerisinde Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okulu Müdürü Hayrettin Öztürk ile öğretmenlerin bulunduğu servisin, çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kapanan yolu açan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, kara saplanan servisi de bulunduğu yerden çıkardı. Yola devam eden öğretmenler Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okuluna ulaştı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, ilçenin birçok bölgesinde kapanan yolları açmak adına büyük bir özveri ve gayretle çalışan karla mücadele ekiplerini tebrik etti, öğretmenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çınar, kar yağışının özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha fazla etkili olduğunu anlatarak, araç ile yaya trafiğini güvenli ve akıcı hale getirmek adına ekiplerin özveri ve gayretle çalıştığını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Öğretmeni, öğrencinin ayağının altına verdik'
06 Ocak 2020 20:33
|Fedakar öğretmenler kolejleri aratmayan İngilizce sınıfı kurdu
06 Ocak 2020 16:55
|Okulda hizmetliydi, doktora için yurt dışına gidiyor
06 Ocak 2020 14:21
|20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
06 Ocak 2020 11:29
|Öğretmenlere, özür grubu nakilleri öncesinde, DYK puanı uyarısı
06 Ocak 2020 09:00
|MEB, il ya da ilç emri yapıp yapmayacağını baştan açıklamalı!
02 Ocak 2020 14:05
|Termometre kırıldı, 4 öğrenci ve bir öğretmen zehirlendi
30 Aralık 2019 21:02
|570 rehber öğretmene PDR eğitimi verildi
30 Aralık 2019 20:02
|33 yıl öğretmenlik yaptığı köy okuluna duygusal veda
30 Aralık 2019 14:39
|Ana sınıfı öğretmeni Türkiye birincisi oldu
30 Aralık 2019 11:52