2 kişi çatı altında kalmaktan böyle kurtuldu
|07 Ocak 2020 14:11
|Yazdır
Bahçelievler'de kamyonet kasasında malzeme yükleyen 2 çalışan rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısı megakentte etkili olan rüzgar nedeniyle uçtu. Binanın çatısından uçan parçalar ise merkezin önünde malzemelerini kamyonete yükleyen 2 çalışanın olduğu yere düştü. Çatının parçalarının üzerilerine geldiğini fark eden 2 kişi, son anda kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde çatıdan gelen parçaları gören bir çalışan kafasını kaldırarak yukarıya bakıyor ardından kaçıyor. Kamyonet kasasındaki diğer çalışan ise olayı fark ettiği an kamyonetin kasasından atlayarak çatının üstüne düşmesinden son anda kurtuluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anadolu Adliyesi'nde Seri Muhakeme Bürosu dosya kabulüne başladı
07 Ocak 2020 14:16
|Tekirdağ'da askeri araç devrildi
07 Ocak 2020 14:00
|Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı
07 Ocak 2020 13:46
|Terör örgütlerine gidecek 72 bin ilaç yakalandı: 2 gözaltı
07 Ocak 2020 13:19
|Tunceli'deki kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
07 Ocak 2020 12:57
|Başsavcılıktan 'adliye önünde silahlı saldırı' açıklaması
07 Ocak 2020 12:41
|Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı
07 Ocak 2020 12:36
|Almanları 'Türkiye'de ev kazandınız' yalanıyla dolandırmışlar
07 Ocak 2020 12:29
|Hükümlüyü yurtdışına kaçıran avukat, nüfus memuru dahil 7 gözaltı
07 Ocak 2020 12:24
|Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı
07 Ocak 2020 11:44