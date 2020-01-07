FETÖ'nün eski Başbakanlık yapılanmasına operasyon
Hakkında gözaltı kararı verilen 20 eski kamu çalışanından 10'u yakalandı
|07 Ocak 2020 14:37
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 20 eski kamu çalışanından 10'u gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, eski Başbakanlık personeline yönelik soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılmış 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenledileri operasyonla şüphelilerden 10'unu yakaladı.
Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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