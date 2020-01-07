Burak'tan Arda ve Cenk açıklaması: Tek söyleyeceğim şey Come to Beşiktaş olur

Burak Yılmaz adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan ve Cenk Tosun ile ilgili: "Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur.

Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda Turan'a saygısızlıktır. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur. Cenk Tosun'a tek söyleyeceğim şey Come to Beşiktaş olur." dedi.