YÖK Başkanı'ndan, İstanbul Üniversitesi'ndeki kahvaltı krizi açıklaması
|07 Ocak 2020 15:14
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YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi'nin 2020 yılında kahvaltıyı kaldırması ve indirimli yemek haklarının tek öğüne indirdiği konu üzerine açıklamalarda bulundu. Saraç, "Ehemmiyetimiz öğrencilerimizin mutluluğu ve nitelikli eğitim alması. İstanbul Üniversitesinin rektörü başta olmak üzere yetkililerle görüştük. Üniversitemiz de bu hususta gerekli hassasiyeti gösterdiğine inanıyoruz" dedi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane ve kahvaltı kararıyla ilgili konuştu. İstanbul Üniversitesi'nin maddi sıkıntılardan dolayı 2 Ocak tarihinden itibaren kahvaltı hizmetini iptal ettiği, indirimli yemek haklarını tek öğüne indirdiği konu hakkında üniversite yönetimiyle görüştüklerini ileten Saraç, "Öncelikli olarak ehemmiyet verdiğimiz husus, öğrencilerimizin mutluluk içerisinde nitelikli eğitim almaları. Bu bağlamda üniversitelerin kendi karar alma süreçleri içerisinde başlayıp nihayetlendirecekleri bir husustur yemek ücretlerinin belirlenmesi meselesi. En nihayetinde öğrenci memnuniyeti de bizi doğrudan alakadar etmekte. Bu bağlamda üniversitemizin rektörü başta olmak üzere yetkililerle görüştük. Üniversitemiz de bu hususta gerekli hassasiyeti gösterdiğine inanıyoruz. Ortada bir pürüz vardı, üniversite tarafından kaldırıldı. Umudumuz bu gibi sorunların bir daha yaşanmaması. İsteğimiz de öğrencilerimizin de bütün dikkatlerini derslerine yöneltmeleridir" ifadelerini kullandı.
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