ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, ABD uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi
|07 Ocak 2020 15:21
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