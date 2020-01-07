Gaziantep'te bylock kullanıcısı 5 kişiye FETÖ'den gözaltı
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
|07 Ocak 2020 15:22
|Yazdır
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince Gaziantep'te 4, Kayseri'de bir adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Denizli'de bylcok kullanan 2 kişi FETÖ'den tutuklandı
07 Ocak 2020 16:00
|FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 14 sanığa beraat
07 Ocak 2020 15:48
|FETÖ sanığı eski Aladağ Kaymakamı'na hapis cezası
07 Ocak 2020 15:24
|Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
07 Ocak 2020 14:42
|FETÖ'nün eski Başbakanlık yapılanmasına operasyon
07 Ocak 2020 14:37
|Kamuda görevli iki doktorun da olduğu 9 kişiye FETÖ gözaltısı
07 Ocak 2020 13:39
|Bolu'da FETÖ sanığı eski askerlere hapis cezası
07 Ocak 2020 12:16
|Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
07 Ocak 2020 12:02
|MİT eski çalışanlarına FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
07 Ocak 2020 09:53
|Asker ve polis okulu eski öğrencisi 21 kişiye gözaltı
07 Ocak 2020 08:45