1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı

Bartın Üniversitesinde güz dönemi final sınavları kapsamında, 24 saat açık tutulan kütüphanede ders çalışan öğrenciler, yapılan çorba ikramları ile aile sıcaklığını da yaşıyor
 07 Ocak 2020 15:28
Yazdır
24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı

Bartın Üniversitesinde güz dönemi final sınavları kapsamında, 24 saat açık tutulan kütüphanede ders çalışan öğrenciler, yapılan çorba ikramları ile aile sıcaklığını da yaşıyor.

Bartın Üniversitesinin Ağdacı Kampüsünde yer alan merkez kütüphanesi sınav dönemlerinde 24 saat açık tutulurken, ders çalışmak için kütüphanede sabahlayan öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor. Çorba dışında sıcak içecek ikramının da yapıldığı kütüphanenin bulunduğu yerleşkede, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için kantinler ise gece 01.00'a kadar açık tutuluyor.

Rektör Uzun, öğrencilere çorba ikram etti

Kütüphanelerde bireysel ya da gruplar halinde ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. Ders arasına 'sıcak bir mola' veren öğrencilere çorbaları da yine Rektör Uzun tarafından ikram edildi. Uygulamadan memnun olan öğrenciler de çorba dağıtımı sırasında stantta uzun kuyruklar oluşturdu.

Bartın Üniversitesinin sürdürülebilir bir iyileşme ile her geçen gün kendini yenilediğini kaydeden Rektör Uzun, "Öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz en önemli paydaşlarımız ve onların görüşlerini her türlü karar alma süreçlerimizde onların görüşlerinden faydalanıp onları karar alma süreçlerimize dahil ediyoruz. Üniversiteler malum yaşayan yerler. Özellikle 7/24 yaşayan üniversiteler hem eğitim-öğretim hem akademik ve mekanik araştırma noktasında kendilerini ön plana taşıyan üniversiteler oluyor. Bizde faaliyetlerimizi 7/24 yaşayan bir kampüs anlayışıyla sürdürüyoruz. Kütüphaneler burada önemli bir fonksiyon görüyor. Sadece ders çalışma amacıyla değil aynı zamanda öğrencilerimizin birbirlerinden etkileşerek sosyalleşerek kendilerini geliştirdikleri mekanlar haline dönüşüyor kütüphanemiz. Bizde kütüphaneyi daha cazip hale getirmek için öğrencilerimize yoruldukları dönemde bir sıcak mola anlayışıyla çorba ikram ediyoruz. Bazen çeşitli sürprizlerimiz oluyor. Çorbanın yanında başka şeylerde sandviç gibi ve aynı zamanda onların işte çayda ikram ediyoruz. Öğrencilerimiz bu uygulamalarımızdan oldukça memnun" dedi.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Final sınavlarının başladığı ilk 5 günde 15 bini aşkın öğrencinin giriş yaptığı kütüphanede sıcak çorba ikramı ile karşılaşan öğrenciler, aile sıcaklığı yaşadıklarını belirterek, uygulamayı destekledi.

Öğrenciler, "Vize ve final haftamızda burada sabahladığımızdan dolayı, sabahlara kadar ders çalışıyoruz. Hocalarımızda bize burada Rektörümüzde çorba ikram ediyor, soğuk sandviç ikram ediyor. Anne yemeği gibi geliyor böyle anne çorbası gibi geliyor. Güzel oluyor hepsi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK Başkanı'ndan, İstanbul Üniversitesi'ndeki kahvaltı krizi açıklaması
07 Ocak 2020 15:14		 Birleşmiş Milletler gibi okul
07 Ocak 2020 13:49
Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor
07 Ocak 2020 11:57		 Okulun rögarı taştı, derslere ara verildi
06 Ocak 2020 17:46
2.5 milyon çocuğa 8 milyarlık destek
06 Ocak 2020 10:11		 Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu
05 Ocak 2020 18:09
Okullarında yaptılar, yalnız yaşayan yaşlılara dağıttılar
05 Ocak 2020 12:58		 Üniversite öğrencileri, çocukları tiyatro ile tanıştırıyor
04 Ocak 2020 20:37
Liseli gençler sesi yazıya çeviren gözlük yaptı
04 Ocak 2020 16:46		 Deterjan fabrikası gibi meslek lisesi
04 Ocak 2020 16:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:05 - Valilikten, sel ve su baskını riskine karşı uyarı16:00 - Denizli'de bylcok kullanan 2 kişi FETÖ'den tutuklandı15:55 - Yargıda yenilik... Savcı cezanın yarısını teklif edecek15:51 - Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı15:49 - Uluslararası yarışmalarda, çoğunlukla spor dalında başarılıyız15:48 - FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 14 sanığa beraat15:46 - 'Üniversite kontenjanları özel sektörün ihtiyaçlarına göre planlansın'15:41 - Diyarbakır'da 3,2 büyüklüğünde deprem15:35 - Türkiye'de de şubeleri var... 46 milyon dolar tazminat ödeyecek15:30 - Eylem yapan öğrencilere müdahale eden 1 polis açığa alındı
15:28 - 24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı15:24 - FETÖ sanığı eski Aladağ Kaymakamı'na hapis cezası15:22 - Gaziantep'te bylock kullanıcısı 5 kişiye FETÖ'den gözaltı15:21 - ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi15:19 - Adana'da zabıta müdürü ve komiserini öldüren sanığa müebbet istendi15:14 - YÖK Başkanı'ndan, İstanbul Üniversitesi'ndeki kahvaltı krizi açıklaması15:10 - Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 40 kişi öldü15:06 - Eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
Araç alım satımında yeni düzenleme geliyor
FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece gölgenin rahatına bak 1
Kendi sesini garipsemek 7
spor toto süper lig 3
kibariye'li limonata reklamı 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
Avustralyadaki yanginlar 2
süleymani'nin cenaze töreni 1
boğazlı kazak 4
şu an çalan şarkı 1
marcelo saracchi 1
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam