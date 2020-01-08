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Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin atama yapılması için izin verdi.
 08 Ocak 2020 00:02
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Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni

26/12/2019 tarihli ve 2019-468 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına ait toplam (2.000) adet kadroya 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle atama yapılabilecek. İki kuruma kaç kadro verileceği ise Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

KARAR/2019-468

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına ait toplam (2.000) adet kadroya

2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle atama yapılabilmesi ile

söz konusu atama izni sayısının Bakanlık ve Başkanlık itibarıyla dağılımını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanının yetkili kılınmasına,

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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