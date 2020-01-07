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Eylem yapan öğrencilere müdahale eden 1 polis açığa alındı

İstanbul Valiliği: (Beyazıt'taki öğrenci eylemine müdahale) Bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır
 07 Ocak 2020 15:30
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Eylem yapan öğrencilere müdahale eden 1 polis açığa alındı

İstanbul Valiliği, 2 Ocak'ta İstanbul Üniversitesi önündeki eyleme yapılan müdahaleyle ilgili başlatılan soruşturmada bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak'ta toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulduğu aktarıldı.

Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. " denildi.
Anadolu Ajansı
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