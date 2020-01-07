Diyarbakır'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|07 Ocak 2020 15:41
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre, merkez üssü Sur ilçesi Özekli köyü olan depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi. Saat 14.50'de yerin 7,36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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