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Diyarbakır'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 07 Ocak 2020 15:41
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Diyarbakır'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, merkez üssü Sur ilçesi Özekli köyü olan depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi. Saat 14.50'de yerin 7,36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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