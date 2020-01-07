Uluslararası yarışmalarda, çoğunlukla spor dalında başarılıyız

Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan öğrencileri ve bu öğrencilerin okumakta olduğu okulları yayımladı.

Okul listesinde, Ankara'dan katılan ve bireysel dalda derece alan öğrencilerin büyük bir bölümü spor alanından derece almıştır. Sadece Çankaya'daki Özel Evrensel Fen Lisesi temel bilimlerde, bireysel dalda dereceler almıştır. Özel Evrensel Fen Lisesi'nin 125 öğrencisi, matematik başta olmak üzere bir çok temel bilim dalında bireysel dalda derece almıştır. Özel Evrensel Fen Lisesi'nin başarısı ise büyük ölçüde Rusya'da yapılan yarışmalarda elde edilmiştir.

TED Ankara Koleji Vakfı dahil olmak üzere diğer tüm liselerimiz sadece spor, resim dallarında vireysel başarı gösterebilmiştir.

İstanbul özelinde ise Temel bilim dallarındaki yarışmalarda İstanbul Erkek Lisesinin Almanya'da düzenlenen Kanguru Matematik yarışmasındaki, Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinin Fizik olimpiyatlarındaki dereceleri ise dikkat çekmektedir.

Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenciler

İlgi : Ekim 2016 tarihli ve 2709 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge.

Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler ilgi Yönerge kapsamında yürütülmektedir.

Yönergenin ödüllendirmeye ilişkin diğer işlemler başlıklı 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında Bakanlıkça yapılacak işler başlıklı b bendinde; "Bireysel Dalda Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenci Listesi" ile "Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi" o yıla ait Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Bakanlığın web sayfasında yayımlanması için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, bilgi için ise derece alan ekip ve öğrencilerin okul/kurumunun bağlı olduğu birimlere gönderilir. Listenin Bakanlığın diğer yazılı, görsel ve interaktif ortam ve iletişim araçlarında da yayımlanabilmesi için Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır" hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; uluslararası yarışmalarda "Bireysel Dalda Derece Alan Öğrenci Listesi" ile "Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi" aşağıda bulunmaktadır.

"Bireysel Dalda Derece Alan Öğrenci Listesi"

"Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi"