Uluslararası yarışmalarda, çoğunlukla spor dalında başarılıyız
|07 Ocak 2020 15:49
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan öğrencileri ve bu öğrencilerin okumakta olduğu okulları yayımladı.
Okul listesinde, Ankara'dan katılan ve bireysel dalda derece alan öğrencilerin büyük bir bölümü spor alanından derece almıştır. Sadece Çankaya'daki Özel Evrensel Fen Lisesi temel bilimlerde, bireysel dalda dereceler almıştır. Özel Evrensel Fen Lisesi'nin 125 öğrencisi, matematik başta olmak üzere bir çok temel bilim dalında bireysel dalda derece almıştır. Özel Evrensel Fen Lisesi'nin başarısı ise büyük ölçüde Rusya'da yapılan yarışmalarda elde edilmiştir.
TED Ankara Koleji Vakfı dahil olmak üzere diğer tüm liselerimiz sadece spor, resim dallarında vireysel başarı gösterebilmiştir.
İstanbul özelinde ise Temel bilim dallarındaki yarışmalarda İstanbul Erkek Lisesinin Almanya'da düzenlenen Kanguru Matematik yarışmasındaki, Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinin Fizik olimpiyatlarındaki dereceleri ise dikkat çekmektedir.
Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenciler
İlgi : Ekim 2016 tarihli ve 2709 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge.
Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler ilgi Yönerge kapsamında yürütülmektedir.
Yönergenin ödüllendirmeye ilişkin diğer işlemler başlıklı 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında Bakanlıkça yapılacak işler başlıklı b bendinde; "Bireysel Dalda Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenci Listesi" ile "Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi" o yıla ait Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Bakanlığın web sayfasında yayımlanması için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, bilgi için ise derece alan ekip ve öğrencilerin okul/kurumunun bağlı olduğu birimlere gönderilir. Listenin Bakanlığın diğer yazılı, görsel ve interaktif ortam ve iletişim araçlarında da yayımlanabilmesi için Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır" hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda; uluslararası yarışmalarda "Bireysel Dalda Derece Alan Öğrenci Listesi" ile "Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi" aşağıda bulunmaktadır.
"Bireysel Dalda Derece Alan Öğrenci Listesi"
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Özel eğitim meslek okulunda hedefe ulaşıldı
07 Ocak 2020 14:25
|Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı
07 Ocak 2020 12:27
|Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
07 Ocak 2020 10:16
|'600 bine yakın mülteci çocuğu eğitim sistemine aldık'
06 Ocak 2020 15:10
|MEB'in aylık bülteni 'BİZDEN'in 2. sayısı yayımlandı
06 Ocak 2020 14:03
|Selçuk: 1416 sayılı Kanun üzerinde çalışma yapıyoruz
06 Ocak 2020 13:22
|Okullarda 2 bin 904 kadın müdür var
06 Ocak 2020 11:34
|Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrenciler
06 Ocak 2020 11:09
|Eğitim sistemi sınıfta kaldı!
05 Ocak 2020 07:00
|MEB'in sitesinde 'mucit öğrenciler' için özel bölüm
03 Ocak 2020 20:05