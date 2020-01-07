Denizli'de bylcok kullanan 2 kişi FETÖ'den tutuklandı
Denizli merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
|07 Ocak 2020 16:00
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Denizli merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ByLock kullandıkları tespit edilen 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezi, Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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