Valilikten, sel ve su baskını riskine karşı uyarı

Adana Valiliği, kentte 8 Ocak Çarşamba gününe kadar sürecek kuvvetli ve sağanak yağışlardan dolayı oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kıyaya yakın kesimlerde hortum oluşması riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Adana Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 6 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren devam eden ve 8 Ocak Çarşamba gününe kadar sürecek olan kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağışların Adana'nın merkez ve kıyı ilçeleri ile batısında etkili olduğundan vatandaşlarımızın bu sebeple oluşabilecek; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kıyaya yakın kesimlerde hortum oluşması riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Ayrıca Pozantı ilçemizde meydana gelen yoğun kar yağışı sebebiyle Adana-Pozantı-Akçatekir arası ile Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli istikametlerine seyahat edecek vatandaşlarımızın mevsim şartlarına uygun olarak kış lastiği kullanmaları, zincir takmadan yola çıkmamaları ve trafik kurallarına uymaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."