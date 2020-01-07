CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ilana çıktığı 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı ve 36 öğretmen alımında, sonuçları 6 Ocak 2019 tarihi itibariyle ilan etti.

Ancak sonuçlarda, feragat dilekçeleri ile hiç evrak göndermeyenlerin durumu oldukça dikkat çekti.

36 kişilik öğretmen alımında 14 kazanan aday feragat dilekçesi vermiştir.

24 Sosyal Çalışmacı alımında ise kazanan tüm adaylar feragat dilekçesi vermiştir.

Psikolog alımında ise kazanan 108 adaydan 52 aday feragat dilekçesi vermiştir.

Verilen feragat dilekçelerinin sayısı, durumunuzun ayrıntılı analiz edilmesi gerektiğini göstermektedir. Zira, muhtemelen yerleşen adayların büyük bir bölümü, aynı vakitte ilana çıkılan başka bir personel alımına da başvrumuştur. hem kadrolar boş kalmış, hem de yerleşebilme ihtimali olan adaylar, feragat dilekçelerinden dolayı açıkta kalmıştır.

Yıllardır devam eden bu sorunun çözümü için hiçbir yetkili kurumun bir tedbir almamış olması ne acıdır.

CTE'nin açıklaması için tıklayınız.