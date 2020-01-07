1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ilana çıktığı 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı ve 36 öğretmen alımında, kazananların büyük kısmı feragat dilekçesi verdi veya hiç evrak göndermedi
 07 Ocak 2020 16:09
Yazdır
CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ilana çıktığı 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı ve 36 öğretmen alımında, sonuçları 6 Ocak 2019 tarihi itibariyle ilan etti.

Ancak sonuçlarda, feragat dilekçeleri ile hiç evrak göndermeyenlerin durumu oldukça dikkat çekti.

36 kişilik öğretmen alımında 14 kazanan aday feragat dilekçesi vermiştir.

24 Sosyal Çalışmacı alımında ise kazanan tüm adaylar feragat dilekçesi vermiştir.

Psikolog alımında ise kazanan 108 adaydan 52 aday feragat dilekçesi vermiştir.

Verilen feragat dilekçelerinin sayısı, durumunuzun ayrıntılı analiz edilmesi gerektiğini göstermektedir. Zira, muhtemelen yerleşen adayların büyük bir bölümü, aynı vakitte ilana çıkılan başka bir personel alımına da başvrumuştur. hem kadrolar boş kalmış, hem de yerleşebilme ihtimali olan adaylar, feragat dilekçelerinden dolayı açıkta kalmıştır.

Yıllardır devam eden bu sorunun çözümü için hiçbir yetkili kurumun bir tedbir almamış olması ne acıdır.

CTE'nin açıklaması için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
30 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı, mal bildirim sistemini bugünlerde kurmalı!
07 Ocak 2020 14:03		 YÖK, halen akademik teşvik yönetmeliğini değiştiremedi!
07 Ocak 2020 11:05
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
07 Ocak 2020 00:05		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görevde yükselme ilanındaki kadro sayısını artırıyor
06 Ocak 2020 18:21
2019 yılında en çok okunan 120 haber
06 Ocak 2020 12:13		 Adalet aramak 2020'de daha pahalı hale geldi. Hükümet düzenleme yapmalı
06 Ocak 2020 11:08
Haberde denildiği gibi oldu. Kadrolar yandı, başvurular iptal edildi
04 Ocak 2020 23:25		 Kırklareli Üniversitesi, 2019 yılında kendisine tahsis edilen atama izinlerini yaktı
03 Ocak 2020 11:00
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
03 Ocak 2020 08:21		 Kurumlar, istisna kararı çıkmadıkça, bazı alımları bekletmeli!
03 Ocak 2020 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:51 - Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü17:46 - Tarım Kredi'den 'Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!' haberine açıklama17:42 - Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı17:39 - Selahattin Demirtaş, terör suçlarından hakim karşısına çıktı17:37 - Altın 7 yılın zirvesinden döndü17:35 - Soğukta titreyen yoksula, montunu ve kazağını çıkarıp giydirdi17:33 - Sahte satılık ilanlarıyla 1 ayda 100 bin TL topladılar17:25 - 'Davutoğlu'nun aleyhinde imza atan isim, Davutoğlu'nun yardımcısı oldu'17:17 - Görkem'in tahliyesine itiraz reddedildi17:15 - Dövizde gün sonu fiyatları
17:09 - Erciş'te canlı hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı17:04 - Sabiha Gökçen'de iç hat seferleri yapılmaya başlandı16:54 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 değişim ihalesi gerçekleştirdi16:49 - Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından ödüllü yarışma16:47 - YÖK Başkanı'ndan 'üniversite kontenjanı' açıklaması16:43 - Polis müdürü, anaokulu öğrencilerini makamında böyle ağırladı16:30 - Gaziantep'te otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı16:27 - Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
Eylem yapan öğrencilere müdahale eden 1 polis açığa alındı
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendi sesini garipsemek 7
marcelo saracchi 1
iş yerinde ders çalışmak 3
virüslü organ 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 5
boğazlı kazak 5
değişmeyen tek şey değişimdir 2
annemizin kızlık soyadını unutmak 1
küçük prens 5
gece gölgenin rahatına bak 1
SON İLANLAR
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam