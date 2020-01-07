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'Kaset kumpası' davasında 2 tahliye kararı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili davada, 2 sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi
 07 Ocak 2020 16:18
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'Kaset kumpası' davasında 2 tahliye kararı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanıklı "kaset kumpası" davasının görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi görevlisi sanık Ömer Demir, hakkındaki tanık beyanına ilişkin savunma yaptı.

Tanık Yüksel Y.'nin 2012 komiserlik sınav sorularının verilmesi sırasında aynı evde olduklarına ve birlikte soruları aldıklarına ilişkin beyanını reddeden Demir, " Tanık, 'Fatih' kod adlı kişinin İstanbul Gültepe'de bir evde soruları dağıttığını söylüyor. Telefon kayıtlarıma bakılmasını talep ediyorum. Ben o eve hiç gitmedim, tanığı da tanımıyorum." diye konuştu.

Bazı tanıkların dinlenmesinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Mehmet Tokyürek, sanıklar Gürsel Aktepe ve Lokman Kırcılı "siyasal casusluk", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları için bu sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verildiğini bildirdi.

Mahkeme, yargılama sırasında vefat eden Zeki Güven'in dosyasını da tefrik etti.

Tutuklu sanıklar Erol Demirhan ve Sedat Zavar'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini, sanıkların talepleri doğrultusunda bazı kişilerin bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.
Anadolu Ajansı
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