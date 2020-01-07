Gaziantep'te otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı
|07 Ocak 2020 16:30
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AC 0041 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda Hüseyin Erdem idaresindeki 27 S 6198 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.
Kazada yaralanan aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hastanede yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde de otomobilin minibüse çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildiği görüldü.
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