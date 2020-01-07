Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|07 Ocak 2020 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9730
|5,9740
|5,9740
|5,9750
|Avro
|6,6850
|6,6860
|6,6630
|6,6640
|Sterlin
|7,8330
|7,8720
|7,8200
|7,8590
|İsviçre Frangı
|6,1490
|6,1800
|6,1390
|6,1700
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9500
|6,0100
|5,9400
|6,0000
|Avro
|6,6550
|6,7250
|6,6400
|6,7100
|Sterlin
|7,7730
|7,9290
|7,7540
|7,9050
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