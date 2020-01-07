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Görkem'in tahliyesine itiraz reddedildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Görkem Sertaç Göçmen'in, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesine ilişkin itirazı reddedildi
 07 Ocak 2020 17:17
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Görkem'in tahliyesine itiraz reddedildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Görkem Sertaç Göçmen'in, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesine ilişkin itirazı reddedildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada, sanık Görkem Sertaç Göçmen'in, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle tahliyesine karar verildi.

Heyet, sanık Göçmen hakkında adli kontrol tedbirlerinin yeterli kalacağından, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verilmesi şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Mahkemenin kararının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Göçmen'in tahliyesine itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya kapsamı, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olup kaçma şüphesi bulunmaması, tutuklamanın tedbir olup, yargılamanın geldiği aşama itibarıyla tutuklamadan beklenen faydanın sağlanmış olması nedeniyle itirazın reddine karar verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları anlatıldı.

Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A'nın darbedildiğinin görülmesi ve aracın camını açarak "Bırak beni." diye bağırdığının duyulması üzerine çevredeki vatandaşların arabanın yanına gelerek sanığa tepki gösterdiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine Göçmen'in araçtan inerek müşteki Z.M.D'yi eliyle vurmak suretiyle yaraladığı ve aracına tekrar binerek olay mahallinden uzaklaşmaya çalıştığı kaydedildi.

İddianamede, müşteki Z.M.D'nin çevredeki vatandaşlara "Neden yardım etmiyorsunuz?" diye bağırması üzerine aracından inen Göçmen'in müştekiyi yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndüğü ifade edilerek, bunu gören vatandaşların da Göçmen'i "basit tıbbi müdahale ile giderilmez nitelikte" yaraladıkları ve müşteki Cebrail Şık'ın da sanığı aracına bindirdiği anlatıldı.

Göçmen'in de tek yönlü yolda aracını trafiğin tersi istikametine çevirerek kendisini yaralayan şahıslar ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdüğü aktarılan iddianamede, müşteki Şık'ın araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştuğu ancak Göçmen'in aracını Şık'a doğru sürdüğü bildirildi.

İddianamede, Göçmen'in müşteki Şık'ı, müşteki Ahmet Seven'in park halindeki aracıyla kendi kullandığı araç arasında sıkıştırarak yaraladığı, sonrasında kaldırıma sürdüğü aracıyla da diğer müştekileri yaraladığı bilgisi verildi.

Olay yerinden uzaklaşarak müşteki A.A'yı Bakırköy'deki Yeni Mahalle Camisi'nin yanında indiren sanığın, arkadaşı A.K. ve S.Ç. ile geri geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın bagajdan aldığı ne olduğu tam tespit edilemeyen pense ya da demir gibi bir cisimle müşteki Z.M.D'nin başına vurarak yaraladığı, bunun neticesinde arbede yaşandığı kaydedildi.

Göçmen'in çevredeki vatandaşlarca darbedildiğini gören iki arkadaşının olay yerine gidip sanığı araca doğru getirdikleri belirtilen iddianamede, olaya müdahale eden polislerin Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek polis merkezine götürdükleri anlatıldı.

İddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Görkem'in tahliyesine Savcılık itiraz etti
Anadolu Ajansı
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