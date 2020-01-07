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'Davutoğlu'nun aleyhinde imza atan isim, Davutoğlu'nun yardımcısı oldu'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'e ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.
 07 Ocak 2020 17:25
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'Davutoğlu'nun aleyhinde imza atan isim, Davutoğlu'nun yardımcısı oldu'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan ayrılmak zorunda kaldığı süreçle ilgili olarak "Davutoğlu'nun Menderes'ten tek farkı idam edilmemiş olması" ifadelerini kullanmıştı.

Akit'te yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün bu sözlerine yanıt ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Ülke TV'ye konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Üstün hakkında bir gerçeği hatırlatarak, ağır eleştiriler yöneltti.

Davutoğlu'nun altından koltuğu alındığı için siyasi parti kurmaya kalkıştığını belirten Turan şöyle konuştu;

"Sayın Davutoğlu'nun parti kurmasındaki amaç ne Allah aşkına... Başbakan koltuğu olmadığından dolayı koltuğu alındığından dolayı bir kızgınlık var, intikam hırsı var ve koltuğu olmadığı için bir koltuk kavgası gibi bir anlayış var. Sayın Davutoğlu parti kurduktan sonra ne dedi, AK Parti'nin dışında, ne yaptı? Ne oldu? O insanlar kurucular vesaire, baktığımızda "Davutoğlu'nun koltuğu olsun"dan başka ne söylediler? "Başbakanlığı alındı verilmesi lazım".. Ya bunun için parti mi kurulur Allah aşkına! Böyle iktidar mı olunur Allah aşkına!"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Ahmet Davutoğlu ile Menderes'i kıyaslamasını da ağır sözlerle eleştiren Bülent Turan, Üstün hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün bir şey daha gördüm çok üzüldüm, bir tanesi diyor ki 'Menderes'i idam ettiler başbakanlığını aldılar, ama Davutoğlu'nun da başbakanlığını aldılar bir idam etmedikleri kaldı' diyor.

Daha vahimi ne biliyor musunuz? Onu diyen arkadaş, "Davutoğlu gitsin" diye imza atan 47 kişiden bir tanesi biliyor musunuz... 50 kişilik MKYK var 47'si Davutoğlu'nun aleyhinde diye düşünülen o metin var ya, metne imza atan isimler... 3 kişi atmadı, 47'si attı.

Bugün "Davutoğlu'nun idam edilmediği kaldı sadece" diyen kişi de o 47'den bir tanesi... Bu şu demek; o arkadaşımızı vekil yapsaydık, 'Davutoğlu kötü Erdoğan kahraman' diyecekti, böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına... Sen 47 kişiden birisi olarak imza atmışsın, Davutoğlu gitsin demişsin, Başbakanlığı bıraksın demişsin, bugün diyorsun ki 'Menderes'e yapılan yapıldı'... Halk bunları görüyor!"
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