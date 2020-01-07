Sahte satılık ilanlarıyla 1 ayda 100 bin TL topladılar
|07 Ocak 2020 17:33
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Denizli'de internette sahte satış ilanları yayınlayarak kapora adı altında farklı kişilerden 1 ayda 100 bin lira para topladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bir grubun, sahte kimliklerle banka hesabı açıp, internette yayınladıkları emlak ve vasıta ilanları yoluyla temas kurdukları kişilerden "kapora" adı altında para aldıkları bilgisine ulaştı.
Grubu takibe alan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, GSM abonelik sözleşmeleri, SIM kartlar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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