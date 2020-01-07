1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte satılık ilanlarıyla 1 ayda 100 bin TL topladılar

Farklı kişilerden 1 ayda 100 bin lira topladığı belirtilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
 07 Ocak 2020 17:33
Yazdır
Sahte satılık ilanlarıyla 1 ayda 100 bin TL topladılar

Denizli'de internette sahte satış ilanları yayınlayarak kapora adı altında farklı kişilerden 1 ayda 100 bin lira para topladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bir grubun, sahte kimliklerle banka hesabı açıp, internette yayınladıkları emlak ve vasıta ilanları yoluyla temas kurdukları kişilerden "kapora" adı altında para aldıkları bilgisine ulaştı.

Grubu takibe alan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, GSM abonelik sözleşmeleri, SIM kartlar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Görkem'in tahliyesine itiraz reddedildi
07 Ocak 2020 17:17		 Erciş'te canlı hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
07 Ocak 2020 17:09
Gaziantep'te otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı
07 Ocak 2020 16:30		 Yargıda yenilik... Savcı cezanın yarısını teklif edecek
07 Ocak 2020 15:55
Adana'da zabıta müdürü ve komiserini öldüren sanığa müebbet istendi
07 Ocak 2020 15:19		 Eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi
07 Ocak 2020 15:06
2 kişi çatı altında kalmaktan böyle kurtuldu
07 Ocak 2020 14:11		 Tekirdağ'da askeri araç devrildi
07 Ocak 2020 14:00
Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı
07 Ocak 2020 13:46		 Terör örgütlerine gidecek 72 bin ilaç yakalandı: 2 gözaltı
07 Ocak 2020 13:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:51 - Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü17:46 - Tarım Kredi'den 'Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!' haberine açıklama17:42 - Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı17:39 - Selahattin Demirtaş, terör suçlarından hakim karşısına çıktı17:37 - Altın 7 yılın zirvesinden döndü17:35 - Soğukta titreyen yoksula, montunu ve kazağını çıkarıp giydirdi17:33 - Sahte satılık ilanlarıyla 1 ayda 100 bin TL topladılar17:25 - 'Davutoğlu'nun aleyhinde imza atan isim, Davutoğlu'nun yardımcısı oldu'17:17 - Görkem'in tahliyesine itiraz reddedildi17:15 - Dövizde gün sonu fiyatları
17:09 - Erciş'te canlı hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı17:04 - Sabiha Gökçen'de iç hat seferleri yapılmaya başlandı16:54 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 değişim ihalesi gerçekleştirdi16:49 - Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından ödüllü yarışma16:47 - YÖK Başkanı'ndan 'üniversite kontenjanı' açıklaması16:43 - Polis müdürü, anaokulu öğrencilerini makamında böyle ağırladı16:30 - Gaziantep'te otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı16:27 - Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
Eylem yapan öğrencilere müdahale eden 1 polis açığa alındı
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yakıt Parası 3
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 2
müze 2
geçen ayın enleri 4
gece gölgenin rahatına bak 1
Kaçak CEO Carlos Ghosn 2
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 3
yazabilmek 1
haftada 4 gün 6 saat mesai 6
toki iştirakı vakıf inşatı yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş 1
SON İLANLAR
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam