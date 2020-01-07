Altın 7 yılın zirvesinden döndü
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 liradan işlem gördü
|07 Ocak 2020 17:37
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,53 azalışla 301,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 301,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|302,70
|302,90
|301,10
|301,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.995,00
|2.016,00
|1.984,00
|2.005,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|276,00
|280,00
|274,60
|278,60
|Lira(Tam) Ziynet
|1.950,00
|1.970,00
|1.939,00
|1.959,00
|Yarım Ziynet
|975,00
|985,00
|970,00
|980,00
|Çeyrek Ziynet
|488,00
|493,00
|485,00
|490,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dövizde gün sonu fiyatları
07 Ocak 2020 17:15
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
07 Ocak 2020 13:13
|Çeyrek altın ne kadar?
07 Ocak 2020 12:35
|Gün ortası döviz fiyatları
07 Ocak 2020 12:03
|Altın yaklaşık 7 yılın zirvesinde
07 Ocak 2020 11:20
|Gram altın 301 lira seviyelerinde
07 Ocak 2020 11:16
|Borsa güne yükselişle başladı
07 Ocak 2020 10:19
|Güne başlarken döviz fiyatları
07 Ocak 2020 09:36
|Altında aralıksız yükseliş sürüyor!
06 Ocak 2020 20:51
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
06 Ocak 2020 18:19