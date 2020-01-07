Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı
|07 Ocak 2020 17:42
|Yazdır
Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi.
Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti. İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.
Öte yandan Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli okulları kar sebebiyle Karayakup ilk ve orta okulunun ise taşımalı eğitim alan öğrencilerine okullar yarın için tatil edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı
07 Ocak 2020 15:28
|YÖK Başkanı'ndan, İstanbul Üniversitesi'ndeki kahvaltı krizi açıklaması
07 Ocak 2020 15:14
|Birleşmiş Milletler gibi okul
07 Ocak 2020 13:49
|Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor
07 Ocak 2020 11:57
|Okulun rögarı taştı, derslere ara verildi
06 Ocak 2020 17:46
|2.5 milyon çocuğa 8 milyarlık destek
06 Ocak 2020 10:11
|Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu
05 Ocak 2020 18:09
|Okullarında yaptılar, yalnız yaşayan yaşlılara dağıttılar
05 Ocak 2020 12:58
|Üniversite öğrencileri, çocukları tiyatro ile tanıştırıyor
04 Ocak 2020 20:37
|Liseli gençler sesi yazıya çeviren gözlük yaptı
04 Ocak 2020 16:46