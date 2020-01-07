Tarım Kredi'den 'Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!' haberine açıklama

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu! haberine ilişkin memurlar.net'e açıklama gönderdi.

İnternet sitenizde (www.memurlar.net) 06 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan "Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!" başlıklı habere ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuş olup bu duyurumuzun internet sitenizde aynı şekilde yayımlanmasını talep ederiz.

BASIN AÇIKLAMASI:

Trabzon Bölge Birliğine bağlı 1429 Sayılı Demirözü Tarım Kredi Kooperatifinde Kooperatif Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Çeçen'in 2019 yılı Eylül ayı içinde 7 iş günü işverenden izin almadan ve bilgi vermeden işe gelmediği, bunun yanında; işyerinde tutulan 2 aylık kamera kayıtlarının incelenmesinde; Temmuz ayında bir gün işe hiç gelmediği, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında müteaddit defalar işe geç geldiği ve işten erken ayrıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde, adı geçenin işe devamsızlığını alışkanlık haline getirdiği ve işine kayıtsızlığının kabul edilemez boyutta olduğu, iş sözleşmesinin devamının bir işveren bakımından çekilmez hale geldiği, gerek Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve Kooperatif personelinin ifadeleri ve gerekse işyeri kayıtları ile sabit olduğundan, İş Kanunun işverene verdiği yetki çerçevesinde adı geçenin iş sözleşmesi, Yönetim Kurulumuzun kararıyla haklı nedenle feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla bildiririz

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ