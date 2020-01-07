Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı
|07 Ocak 2020 18:08
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Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.
Şehit Er İhsan Şengül Piyade Hudut Karakolu askerleri, Üyüklütatar köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede bir şüpheli tespit etti.
Hudut askerleri, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen S.Ö'yü yakaladı.
FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ö, gözaltına alındı.
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