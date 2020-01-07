İstanbul'da pistten çıkan uçağa Yomra'dan gönderme
|07 Ocak 2020 18:12
|Yazdır
Trabzon'da 13 Ocak 2018 tarihinde pistten çıkarak taşındığı Yomra'da terk edilen Pegasus Havayollarına ait uçağın ardından bugün de İstanbul'da pistten çıkan uçağa Trabzon'dan esprili gönderme yapıldı. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçağa, otoparkımızda yer olmaması sebebi ile Yomra Belediyesi olarak talip olmadığımızı peşinen belirtmek isterim" dedi.
Pegasus Havayolarının Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçak, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon'un Yomra ilçesinde terk edildi. Bugün ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık esprili gönderme yaptı. Sosyal medya hesabından Yomra'da terk edilen uçağın fotoğrafı paylaşan Bıyık, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçağa, otoparkımızda yer olmaması sebebi ile Yomra Belediyesi olarak talip olmadığımızı peşinen belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Bıyık, Trabzon'un Yomra ilçesinde terk edilen uçak ile ilgili, uçağın başlarına bela olduğunu belirterek birçok proje üzerinde çalıştıklarını ancak akıbeti konusunda kesin karar vermediklerini söylemişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kar görmeyen çocuklar için kamyon kamyon kar getirdiler
07 Ocak 2020 18:48
|2 ilde eğitime 1 gün ara verildi
07 Ocak 2020 18:40
|Pamukkale travertenleri ışıklandırılacak
07 Ocak 2020 18:24
|Vali, görme engelli öğrenciyle şarkı söyledi
07 Ocak 2020 18:00
|Valilikten, sel ve su baskını riskine karşı uyarı
07 Ocak 2020 16:05
|Diyarbakır'da 3,2 büyüklüğünde deprem
07 Ocak 2020 15:41
|Mersin Valisi'nden sağanak açıklaması: Korkulacak bir durum yok
07 Ocak 2020 14:02
|İstanbul'da metro seferleri normale döndü
06 Ocak 2020 23:10
|Ankara'da eğitime ara verilecek mi? Vali'den açıklama
06 Ocak 2020 23:04
|İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar
06 Ocak 2020 21:41