1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 112.599,92 puandan tamamladı
 07 Ocak 2020 18:18
Yazdır
Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 112.599,92 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.187,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile sigorta oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya ve Avrupa piyasaları ile bugüne de taşındı.

Analistler, uluslararası piyasada 70 doların üzerinden 68,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi'nde tüketici güveni, Almanya'da fabrika sipariş verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 115.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altın 7 yılın zirvesinden döndü
07 Ocak 2020 17:37		 Dövizde gün sonu fiyatları
07 Ocak 2020 17:15
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
07 Ocak 2020 13:13		 Çeyrek altın ne kadar?
07 Ocak 2020 12:35
Gün ortası döviz fiyatları
07 Ocak 2020 12:03		 Altın yaklaşık 7 yılın zirvesinde
07 Ocak 2020 11:20
Gram altın 301 lira seviyelerinde
07 Ocak 2020 11:16		 Borsa güne yükselişle başladı
07 Ocak 2020 10:19
Güne başlarken döviz fiyatları
07 Ocak 2020 09:36		 Altında aralıksız yükseliş sürüyor!
06 Ocak 2020 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:19 - 'Futbolda şike kumpası' davasına devam edildi19:15 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar19:11 - Sabiha Gökçen'de seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak19:07 - Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı19:04 - MEB, güvenlik soruşturmalarını bu hafta sonuçlandıracak18:59 - Birleşmiş Milletler gibi okul18:56 - THY'den 'Sabiha Gökçen Havalimanı' açıklaması18:51 - Eski CEO Ghosn'un kaçmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı18:48 - Kar görmeyen çocuklar için kamyon kamyon kar getirdiler18:43 - Türkiye'nin geçen yıl en fazla fındık sattığı ülkeler
18:40 - Kütahya'da eğitime 1 gün daha kar engeli18:38 - Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan FETÖ'den hakim karşısında18:36 - Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 50 kişi öldü18:27 - Sarıkamış üzerinden, Enver Paşa'ya karşı bitmeyen linç18:24 - Pamukkale travertenleri ışıklandırılacak18:18 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:12 - İstanbul'da pistten çıkan uçağa Yomra'dan gönderme18:08 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti
EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
Eylem yapan öğrencilere müdahale eden 1 polis açığa alındı
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marcelo saracchi 1
küçük prens 5
gram altın 3
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 6
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 1
Kendi sesini garipsemek 6
Yakıt Parası 2
ahmet hakan 2
toki iştirakı vakıf inşatı yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş 1
haftada 4 gün 6 saat mesai 6
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam