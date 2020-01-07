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Eski CEO Ghosn'un kaçmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Ghosn'un İstanbul'a iniş yaptıktan sonra 40 metre araç ile Beyrut'a gidecek jete götürüldüğü ve uçakta bulunan hosteslerden birinin ise emniyet ifadesinde, paralı askerlerin rahatsız edilmek istemediğini söylediği öğrenildi
 07 Ocak 2020 18:51
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Eski CEO Ghosn'un kaçmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ghosn'un İstanbul'a iniş yaptıktan sonra 40 metre araç ile Beyrut'a gidecek jete götürüldüğü ve uçakta bulunan hosteslerden birinin ise emniyet ifadesinde, paralı askerlerin rahatsız edilmek istemediğini söylediği öğrenildi.

Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya'da ev hapsinde tutulurken firar eden ve Türkiye aktarmalı Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, olay ile ilgili 2 hostes gözaltına alınarak emniyet sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüpheli hostes S.K.K. ile N.A. emniyet sorgusunda, olayla ilgili bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Hosteslerden S.K.K. uçakta bulunan 2 Amerikalı yolcunun rahatsız edilmek istemediğini ve bir ihtiyaçları olursa kendilerinin söyleyeceğini anlattığı öğrenildi.

Öte yandan uçağın kokpitten itibaren 6 ayrı kapısının olduğu ve Carlos Ghosn'un kargo bölümü kapısından kutu içerisinde uçağa konulduğu da öğrenildi. Edinilen bir başka bilgiye göre ise, Osaka'dan İstanbul'a gelen uçağın hostesinin S.S.K. olduğu, Beyrut'a giden hostesin ise N.A. olduğu öğrenildi. Ghosn'un Atatürk Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Beyrut'a gideceği jete, özel bir kargo firmasının sorumlusu O.K. tarafından şirket aracı ile Beyrut'a giden jete aktarıldığı öğrenildi. Kargo firması çalışanı O.K. soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı ve ifadesinde Beyrut'ta daha önce tanıdığı birinin arayarak uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu ve bu konuda kendilerine yardım etmesi gerektiğini ifade etmiş, ayrıca bunu yapmaması durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisinin tehdit edildiğini anlatmıştı. O.K. korktuğu için işlemleri yapıp havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete kendisinin götürdüğünü söylemişti. O.K. ayrıca getirilen kişinin kim olduğunu bilmediğini de anlatmıştı.

Olayın Geçmişi

Hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, 29 Aralık'ta gece saatlerinde Osaka'dan İstanbul'a doğru bir iş jeti ile kaçmıştı. İstanbul'dan Osaka'ya giden bir grup paralı asker yardımıyla kaçırılan Ghosn, 30 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'na iniş yapmıştı. Ghosn, Atatürk Havalimanı'nda başka bir jet ile Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na götürülmüştü. Ghosn'un İstanbul aktarmalı kaçışına Türkiye'den de aralarında pilotların olduğu şüphelilerin yardım ettiği iddia edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 Aralık'ta şüpheliler gözaltına alınmıştı. Nöbetçi mahkeme olayla ilgili 5 Türkü tutuklayarak cezaevine göndermişti.
İhlas Haber Ajansı
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