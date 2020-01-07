THY'den 'Sabiha Gökçen Havalimanı' açıklaması
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanından 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz
|07 Ocak 2020 18:56
|Yazdır
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki meydan kapalılığı nedeniyle yolcuların mağduriyetini gidermek için İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladıklarını bildirdi.
Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması sonucu meydan kapalılığının devam ettiğini belirtti.
Üstün paylaşımında "Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanından 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Soğukta titreyen yoksula, montunu ve kazağını çıkarıp giydirdi
07 Ocak 2020 17:35
|Polis müdürü, anaokulu öğrencilerini makamında böyle ağırladı
07 Ocak 2020 16:43
|2019'da oteller en çok bu şehirde doldu
07 Ocak 2020 16:20
|İlik nakli bekleyen Emir Kaan için okulunda 'seferberlik'
07 Ocak 2020 14:53
|Hava yolunu kullanan yolcu sayısı 209 milyonu geçti
07 Ocak 2020 13:54
|Menderes iki kez asılmış
07 Ocak 2020 13:25
|İGA: İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor
07 Ocak 2020 13:10
|Mersin'de aşırı yağış 2 can aldı
07 Ocak 2020 12:14
|İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor
07 Ocak 2020 11:36
|Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
07 Ocak 2020 10:30