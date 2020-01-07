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MEB, güvenlik soruşturmalarını bu hafta sonuçlandıracak

MEB, öğretmen adaylarının güvenlik soruşturmalarını bu hafta sonuçlandıracak
 07 Ocak 2020 19:04
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MEB, güvenlik soruşturmalarını bu hafta sonuçlandıracak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü, 2019 yılındaki öğretmen atamalarında, güvenlik soruşturması devam eden adaylara yönelik açıklamada bulundu. Aydoğdu, güvenlik soruşturması işlemlerinin bu hafta sonuçlandırılacağını belirtti.
Memurlar.Net
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