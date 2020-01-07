MEB, güvenlik soruşturmalarını bu hafta sonuçlandıracak
MEB, öğretmen adaylarının güvenlik soruşturmalarını bu hafta sonuçlandıracak
|07 Ocak 2020 19:04
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uluslararası yarışmalarda, çoğunlukla spor dalında başarılıyız
07 Ocak 2020 15:49
|Özel eğitim meslek okulunda hedefe ulaşıldı
07 Ocak 2020 14:25
|Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı
07 Ocak 2020 12:27
|Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
07 Ocak 2020 10:16
|'600 bine yakın mülteci çocuğu eğitim sistemine aldık'
06 Ocak 2020 15:10
|MEB'in aylık bülteni 'BİZDEN'in 2. sayısı yayımlandı
06 Ocak 2020 14:03
|Selçuk: 1416 sayılı Kanun üzerinde çalışma yapıyoruz
06 Ocak 2020 13:22
|Okullarda 2 bin 904 kadın müdür var
06 Ocak 2020 11:34
|Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrenciler
06 Ocak 2020 11:09
|Eğitim sistemi sınıfta kaldı!
05 Ocak 2020 07:00