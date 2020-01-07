Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kazada 2 askeri personel ile AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı ve eşi yaralandı
|07 Ocak 2020 19:07
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Kırklareli'nde askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı idaresindeki 39 AAK 885 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Kırklareli Caddesi'nde askeri araçla çarpıştı.
Kazada 2 askeri personel ile Fatih Yağcı ve eşi Mediha Yağcı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ercan İlhan ve AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.
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