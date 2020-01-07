Sabiha Gökçen'de seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak
Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların saat 22.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi.
|07 Ocak 2020 19:11
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Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların saat 22.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan havalimanında uçuşların başlama saatinde değişikliğe gidildi.
Daha önce uçuşların saat 20.00'ye kadar durdurulduğu açıklanan havalimanında, uçağın pistten kaldırılması çalışmalarının sürmesi nedeniyle uçuşlar saat 22.00'ye kadar yapılamayacak.
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