Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Beştepe'deki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

ABD'NİN SÜLEYMANİ SUİKASTİ

Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak.

Gerilimin bölgeyi etkilemesi kaçınılmaz görünüyor.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşeceği öncelikli konulardan olacak.

LİBYA KONUSU

Son saldırılar, bizim çağrılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermiştir.

Bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Tüm tarafların Nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi temennimiz.

Türkiye siyasi sürecin önünü açan hamleler yapıyor.

Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Toplantıda önemli veriler paylaşıldı.

YERLİ OTOMOBİL

Proje ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

KANAL İSTANBUL

Öncelik verdiğimiz projeler içinde yer alıyor.