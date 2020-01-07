1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

 07 Ocak 2020 19:15
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Beştepe'deki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

ABD'NİN SÜLEYMANİ SUİKASTİ

Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak.

Gerilimin bölgeyi etkilemesi kaçınılmaz görünüyor.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşeceği öncelikli konulardan olacak.

LİBYA KONUSU

Son saldırılar, bizim çağrılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermiştir.

Bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Tüm tarafların Nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi temennimiz.

Türkiye siyasi sürecin önünü açan hamleler yapıyor.

Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Toplantıda önemli veriler paylaşıldı.

YERLİ OTOMOBİL

Proje ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

KANAL İSTANBUL

Öncelik verdiğimiz projeler içinde yer alıyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sarıkamış üzerinden, Enver Paşa'ya karşı bitmeyen linç
07 Ocak 2020 18:27		 Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
07 Ocak 2020 17:51
Tarım Kredi'den 'Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!' haberine açıklama
07 Ocak 2020 17:46		 'Gitsen diyen isim, Davutoğlu'nun yardımcısı oldu'
07 Ocak 2020 17:25
CHP'li Altay'dan MİT binasının açılışına katılan AK Parti'li Çelik'e eleştiri
07 Ocak 2020 16:23		 Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı
07 Ocak 2020 15:51
'Güney Sudan yönetimi, FETÖ ile mücadelemizde büyük bir dayanışma gösterdi'
07 Ocak 2020 14:29		 Ali Babacan'ın partisi yine rötar yaptı!
07 Ocak 2020 09:23
Babacan'dan faiz yanıt: Geçmişi değerlendirmeye hazırım
07 Ocak 2020 07:45		 Kanal İstanbul'a stratejik vizyon
07 Ocak 2020 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:19 - 'Futbolda şike kumpası' davasına devam edildi19:15 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar19:11 - Sabiha Gökçen'de seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak19:07 - Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı19:04 - MEB, güvenlik soruşturmalarını bu hafta sonuçlandıracak18:59 - Birleşmiş Milletler gibi okul18:56 - THY'den 'Sabiha Gökçen Havalimanı' açıklaması18:51 - Eski CEO Ghosn'un kaçmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı18:48 - Kar görmeyen çocuklar için kamyon kamyon kar getirdiler18:43 - Türkiye'nin geçen yıl en fazla fındık sattığı ülkeler
18:40 - 2 ilde eğitime 1 gün ara verildi18:38 - Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan FETÖ'den hakim karşısında18:36 - Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 50 kişi öldü18:27 - Sarıkamış üzerinden, Enver Paşa'ya karşı bitmeyen linç18:24 - Pamukkale travertenleri ışıklandırılacak18:18 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:12 - İstanbul'da pistten çıkan uçağa Yomra'dan gönderme18:08 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti
EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
Eylem yapan öğrencilere müdahale eden 1 polis açığa alındı
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
küçük prens 5
haftada 4 gün 6 saat mesai 6
haydari 1
toki iştirakı vakıf inşatı yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş 1
böcek korkusu 1
Avustralyadaki yanginlar 3
kibariye'li limonata reklamı 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 6
Kaçak CEO Carlos Ghosn 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam